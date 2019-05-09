Свитолина и Монфис провели тренировку. Элина выиграла классный розыгрыш

Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис провели совместную тренировку на кортах Мадрида, где в настоящее время продолжается престижный турнир Madrid Mutua Open.



Два лучших розыгрыша со спарринга были опубликованы в совместном «инстаграме» теннисистов g.e.m.s.life.

Напомним, Элина и Гаэль состоят в отношениях. Свитолина в Мадриде проиграла свой первый же матч француженке Полин Пармантье, тогда как Монфис продолжает свои выступления. В матче третьего раунда он сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Напомним, в матче второго раунда соревнований против венгра Мартона Фучовича Монфис отличился невероятным по красоте ударом. «Как круто вышло, оказывается!» – прокомментировал Гаэль эпизод.