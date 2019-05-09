Халеп вышла в полуфинал турнира в Мадриде, где может сыграть с Осакой

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Австралии Эшли Барти (9) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту.



Симона дважды подала подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Барти в Мадриде.



За выход в финал Халеп поспорит либо с японкой Наоми Осакой (1), либо со швейцаркой Белиндой Бенчич. Соревнования завершатся 11 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.