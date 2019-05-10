Федерер — о выигрыше сета со счётом 6:0: так продолжаться не могло

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде с французом Гаэлем Монфисом со счётом 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). При счёте 6:5 в третьем сете в пользу Монфиса француз заработал 2 матчбола, но не сумел их реализовать.

«Так продолжаться не могло. Можно мечтать о победе 6:0, 6:0, но так не бывает. В этом и красота системы подсчёта очков. Если ты выиграл первый сет, дальше всё начинается с чистого листа.

Я не помню брейк в первом гейме. Думаю, Гаэль сразу же стал действовать интенсивно и набрал ритм. Он заиграл лучше", — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Федерер поспорит с австрийцем Домиником Тимом.