Звонарёва и Остапенко проиграли в полуфинале крупного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Латвии Елена Остапенко не смогли пробиться в финал турнира Premier Mandatory в Мадриде (Испания) в парном разряде. В полуфинале они в двух сетах проиграли канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань, посеянным под шестым номером, со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.



Вера и Елена 1 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.



В финале Дабровски и Сюй Ифань поспорят с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия, 5) — Вероника Кудерметова (Россия)/Галина Воскобоева (Казахстан).



Турнир с призовым фондом € 7 021 128 завершится 11 мая.

Звонарёва вышла в полуфинал крупного турнира в Мадриде в парном разряде