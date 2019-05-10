Победа Халеп над Бенчич – в обзоре полуфинального матча Madrid Mutua Open

Вашему вниманию видеообзор полуфинального матча соревнований категории Premier в Мадриде (Испания), в котором румынская теннисистка Симона Халеп обыграла швейцарку Белинду Бенчич – 6:2, 6:7 (2:7), 6:0.



В финальном матче Симона встретится с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Слоан Стивенс (США, 8).



Стоит отметить, что в случае победы на турнире Халеп вернёт себе звание первой ракетки мира, которым сейчас обладает японка Наоми Осака. Соревнования завершатся завтра, 11 мая.



Действующей чемпионкой Madrid Mutua Open является представительница Чехии Петра Квитова. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Посмотреть видеообзор можно на «Чемпионате».

Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой турнира в Мадриде