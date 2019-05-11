Победа Бертенс над Стивенс – в обзоре полуфинального матча Madrid Mutua Open

Предлагаем вашему вниманию видеообзор полуфинального матча соревнований категории Premier в Мадриде (Испания), в котором голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла американку Слоан Стивенс — 6:2, 7:5.



В финальном матче Кики встретится с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая ранее обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии.



Напомним, что в случае победы в финале Халеп, она вернёт себе звание первой ракетки мира, которым сейчас обладает японка Наоми Осака. Соревнования завершатся завтра, 11 мая.



Стоит отметить, что Бертенс второй год подряд выходит в финал Madrid Mutua Open. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша турнира она уступила чешке Петре Квитовой – 6:7 (6:8), 6:4, 3:6.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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