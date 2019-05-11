Звонарёва не выступит на турнире в Риме

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла преодолеть квалификационный раунд для участия на турнире в Риме (Италия). В полуфинальном матче отборочных соревнований она уступила Марии Саккари из Греции со счётом 6:4, 6:2.



Соперницы ранее не играли друг с другом. Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Теннисистка из Греции реализовала 4 брейк-пойнта из 8, а на счету россиянки 1 реализованный брейк-пойнт из 4 попыток.



За выход в основную сетку соревнований Саккари поспорит с Андреа Петкович из Германии, обыгравшей итальянку Джорджию Брешиа – 6:4, 6:3.



Действующей победительницей турнира в Риме является украинская теннисистка Элина Свитолина. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Симоны Халеп из Румынии со счётом 6:0, 6:4.

