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Серена Уильямс сыграет с сестрой Винус во втором круге турнира в Риме

Серена Уильямс сыграет с сестрой Винус во втором круге турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Винус Уильямс успешно стартовала на соревнованиях в Риме (Италия), в упорной борьбе обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.

38-летняя спортсменка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. В активе Мертенс 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 8 сделанных брейков.

За выход в третий круг Винус Уильямс поборется с младшей сестрой, Сереной, которая не играла с марта из-за травмы колена. Это будет их 31-я встреча. У Серены — 18 побед, у Винус — 12.

Женщины. Рим. Первый круг

Виктория Азаренко (Беларусь) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:1

Анетт Контавейт (Эстония) — Мона Бартель (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4

13 мая 2019 года, понедельник. 18:00 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
50
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
2 : 1
Элисе Мертенс
20
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 2 3
           
7 3 7 7
5 6 6 4
           
13 мая 2019 года, понедельник. 21:25 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
51
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
2 : 0
Чжан Шуай
48
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
13 мая 2019 года, понедельник. 18:15 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
16
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
2 : 1
Мона Бартель
85
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
1 2 3
           
4 6 6
6 4 4
           
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