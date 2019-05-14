Серена Уильямс сыграет с сестрой Винус во втором круге турнира в Риме
Американская теннисистка Винус Уильямс успешно стартовала на соревнованиях в Риме (Италия), в упорной борьбе обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.
38-летняя спортсменка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. В активе Мертенс 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 8 сделанных брейков.
За выход в третий круг Винус Уильямс поборется с младшей сестрой, Сереной, которая не играла с марта из-за травмы колена. Это будет их 31-я встреча. У Серены — 18 побед, у Винус — 12.
Женщины. Рим. Первый круг
Виктория Азаренко (Беларусь) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:1
Анетт Контавейт (Эстония) — Мона Бартель (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4
13 мая 2019 года, понедельник. 18:00 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
50
Винус Уильямс
В. Уильямс
2 : 1
20
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
|1
|2
|3
|
|7
|3
|7 7
|
|5
|6
|6 4
13 мая 2019 года, понедельник. 21:25 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
51
Виктория Азаренко
В. Азаренко
2 : 0
48
Чжан Шуай
Ч. Шуай
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
13 мая 2019 года, понедельник. 18:15 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
16
Анетт Контавейт
А. Контавейт
2 : 1
85
Мона Бартель
М. Бартель
|1
|2
|3
|
|4
|6
|6
|
|6
|4
|4
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15:14
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