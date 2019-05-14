Серена Уильямс сыграет с сестрой Винус во втором круге турнира в Риме

Американская теннисистка Винус Уильямс успешно стартовала на соревнованиях в Риме (Италия), в упорной борьбе обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.

38-летняя спортсменка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. В активе Мертенс 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 8 сделанных брейков.

За выход в третий круг Винус Уильямс поборется с младшей сестрой, Сереной, которая не играла с марта из-за травмы колена. Это будет их 31-я встреча. У Серены — 18 побед, у Винус — 12.

Женщины. Рим. Первый круг

Виктория Азаренко (Беларусь) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:1

Анетт Контавейт (Эстония) — Мона Бартель (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4