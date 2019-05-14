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Соболенко проиграла Корне в Риме, совершив 12 двойных ошибок

Соболенко проиграла Корне в Риме, совершив 12 двойных ошибок
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Риме (Италия) под девятым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях проиграла представительнице Франции Ализе Корне (Q) со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Соболенко 1 раз подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг Корне поспорит с победительницей поединка Даяна Ястремская (Украина) — Карла Суарес-Наварро (Испания).

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

14 мая 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Рим (ж). 1-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
0 : 2
Ализе Корне
53
Франция
Ализе Корне
А. Корне
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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