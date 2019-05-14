В. Уильямс: Серена не будет фаворитом в нашем матче

Американка Винус Уильямс поделилась мнением о предстоящем матче второго раунда турнира в Риме (Италия), где её соперницей станет младшая сестра Серена.



«Будет ли Серена фаворитом в нашем матче? Наверное, нет. Не могу об этом говорить. Знаю, что она будет играть очень хорошо, но это логично и ожидаемо», – цитирует 38-летнюю Винус Tennis World USA.



В Риме сёстры Уильямс играли друг с другом однажды – в 1998 году. Тот матч был вторым в истории противостояний Серены и Винус и закончился победой старшей сестры – 6:4, 6:2.



«Да, это было давно, но я помню ту встречу», – заявила Винус.

Напомним, действующей победительницей соревнований в Риме является украинка Элина Свитолина, обыгравшая в прошлогоднем финале Симону Халеп из Румынии.