Федерер оценил свои первые за три года матчи на грунте

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё выступление в Мадриде. Напомним, что теннисист выступает на грунтовом покрытии впервые за три года.



«После Майами я тренировался пять недель. Мне показалось, что в Мадриде я сыграл не так уж плохо, поэтому просто сказал команде: «Поехали в Рим». Мне очень нравится город, турнир, весь ажиотаж вокруг тенниса здесь. К тому же я люблю играть матчи, соревноваться. Как бы я ни выступил здесь, это будет полезно.



В Риме и Париже будет интересно посмотреть, как я буду проводить розыгрыши. В Мадриде корты достаточно быстрые, а здесь – нет. Там я выходил к сетке чаще, в Риме и Париже придётся больше укорачивать, переводить по линии с бэкхенда. Честно говоря, я удивлён, как легко мне дался переход на грунт», – цитирует Федерера официальный сайт АТР.

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