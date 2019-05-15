Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер оценил свои первые за три года матчи на грунте

Федерер оценил свои первые за три года матчи на грунте
Теннис / ATP 0

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё выступление в Мадриде. Напомним, что теннисист выступает на грунтовом покрытии впервые за три года.

«После Майами я тренировался пять недель. Мне показалось, что в Мадриде я сыграл не так уж плохо, поэтому просто сказал команде: «Поехали в Рим». Мне очень нравится город, турнир, весь ажиотаж вокруг тенниса здесь. К тому же я люблю играть матчи, соревноваться. Как бы я ни выступил здесь, это будет полезно.

В Риме и Париже будет интересно посмотреть, как я буду проводить розыгрыши. В Мадриде корты достаточно быстрые, а здесь – нет. Там я выходил к сетке чаще, в Риме и Париже придётся больше укорачивать, переводить по линии с бэкхенда. Честно говоря, я удивлён, как легко мне дался переход на грунт», – цитирует Федерера официальный сайт АТР.

Определился первый соперник Федерера на «Мастерсе» в Риме
Федерер назвал фаворитов «Ролан Гарроса»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент