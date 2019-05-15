Кар. Плишкова: не жалею, что пробила дыру в судейской вышке, могла сделать хуже

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свою прошлогоднюю выходку на соревнованиях в Риме (Италия). Напомним, после традиционного рукопожатия чешка начала колотить ракеткой по судейской вышке, пробив там дыру. К такой реакции привела ошибка судьи в одном из ключевых эпизодов матча.
«Я не жалею об этом поступке, потому что это была не моя вина. Я никогда не веду себя подобным образом без существенной причины. Думаю, что моя реакция была абсолютно нормальной, она вообще могла бы быть ещё хуже.
Впрочем, это было год назад. Сейчас я счастлива вернуться в Рим. Надеюсь, я сыграю в хороший теннис без каких-либо посторонних проблем», – цитирует Плишкову Tennis World USA.
Свой первый матч на текущих соревнованиях в Риме Плишкова провела вчера, обыграв австралийку Айлу Томлянович. Её следующей соперницей станет победительница пары Мэдисон Кис (США, 13) – Софья Кенин (США).
- 16 мая 2019
-
16:20
-
15:48
-
15:10
-
14:49
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:26
-
13:06
-
12:54
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
09:39
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:37
-
21:09
-
20:52
-
20:14
-
19:51
-
18:37
-
17:46
-
16:00
-
15:30
-
15:04
-
13:58
-
13:19
-
12:04
-
11:28
-
11:09
-
11:03