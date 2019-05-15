Кар. Плишкова: не жалею, что пробила дыру в судейской вышке, могла сделать хуже

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свою прошлогоднюю выходку на соревнованиях в Риме (Италия). Напомним, после традиционного рукопожатия чешка начала колотить ракеткой по судейской вышке, пробив там дыру. К такой реакции привела ошибка судьи в одном из ключевых эпизодов матча.



«Я не жалею об этом поступке, потому что это была не моя вина. Я никогда не веду себя подобным образом без существенной причины. Думаю, что моя реакция была абсолютно нормальной, она вообще могла бы быть ещё хуже.



Впрочем, это было год назад. Сейчас я счастлива вернуться в Рим. Надеюсь, я сыграю в хороший теннис без каких-либо посторонних проблем», – цитирует Плишкову Tennis World USA.



Свой первый матч на текущих соревнованиях в Риме Плишкова провела вчера, обыграв австралийку Айлу Томлянович. Её следующей соперницей станет победительница пары Мэдисон Кис (США, 13) – Софья Кенин (США).

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