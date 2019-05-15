Джокович — о повышении цен на билеты из-за Федерера: я не обиделся

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал решение организаторов турнира в Риме повысить цены на билеты в день, когда будет играть швейцарец Роджер Федерер. Организаторы объяснили повышение цен желанием поощрить болельщиков, которые приобретали билеты, не зная об участии Федерера в турнире.

«Я впервые слышу об этом. Не думаю, что отсутствие у Роджера титулов на этом турнире как-то сказывается на его значимости. Он — главное имя в теннисе. Исторически он выиграл больше всех титулов. Роджер — крупнейший спортивный бренд мира, один из величайших спортсменов всех времён.

С этой точки зрения, я, может быть, понимаю такое решение. Я не чувствую себя обиженным. Не считаю это проявлением неуважения к себе или к Рафе. Главное — если будет продано больше билетов и зрителей на трибунах станет больше, то это хорошо для всех. Надеюсь, так и будет. Если нет, очень жаль", — цитирует Джоковича Tennis 365.