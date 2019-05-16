12 эйсов помогли Осаке обыграть Цибулкову на турнире в Риме

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Риме (Италия) под первым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Первая ракетка мира 12 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 15 брейк-пойнтов. На счету Доминики ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Осака поспорит с победительницей поединка Юлия Гёргес (Германия, 16) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния). В случае победы в следующем матче Наоми сохранит лидерство в рейтинге WTA по итогам соревнований в столице Италии.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.
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