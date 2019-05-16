Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме, где может сыграть с Халеп
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.
Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 8 геймов на подаче соперницы. На счету Катержины 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.
За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 3) — Маркетта Вондроушова (Чехия).
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп со счётом 6:0, 6:4.
Рим. Женщины. Второй круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Ализе Корне (Франция, Q) — 6:3, 3:0, отказ Корне.
16 мая 2019 года, четверг. 14:10 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
21
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2 : 1
45
Катержина Синякова
К. Синякова
|1
|2
|3
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|2
|6
|6
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|6
|4
|1
16 мая 2019 года, четверг. 13:35 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
53
Ализе Корне
А. Корне
0 : 2
Rt
31
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
|1
|2
|3
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|3
|0
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|6
|3
Касаткина победила Бегу на турнире в Риме, отыграв три сетбола
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