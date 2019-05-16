Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме, где может сыграть с Халеп

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.



Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 8 геймов на подаче соперницы. На счету Катержины 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.



За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 3) — Маркетта Вондроушова (Чехия).



В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп со счётом 6:0, 6:4.

Рим. Женщины. Второй круг

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Ализе Корне (Франция, Q) — 6:3, 3:0, отказ Корне.