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Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме, где может сыграть с Халеп

Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме, где может сыграть с Халеп
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Первая ракетка России ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и взяла 8 геймов на подаче соперницы. На счету Катержины 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 3) — Маркетта Вондроушова (Чехия).

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла Халеп со счётом 6:0, 6:4.

Рим. Женщины. Второй круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Ализе Корне (Франция, Q) — 6:3, 3:0, отказ Корне.

16 мая 2019 года, четверг. 14:10 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
21
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2 : 1
Катержина Синякова
45
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
2 6 6
6 4 1
           
16 мая 2019 года, четверг. 13:35 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
53
Франция
Ализе Корне
А. Корне
0 : 2
Rt
Карла Суарес-Наварро
31
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
3 0  
6 3  
           
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