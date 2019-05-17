Джокович: я обожаю дель Потро

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме.

«Дель Потро, как и я, уверенно сыграл два матча за день. Кажется, он провёл не так много времени на корте. Наверное, ему больше нравится играть на харде из-за его стиля. Но и на грунте он всю карьеру выступал ровно. С такой подачей и форхендом нет разницы, на каком покрытии играть. Это его сильная сторона.

Меня ждёт непростое испытание. Мы провели немало упорных сражений, последнее — в финале US Open.

Я обожаю дель Потро. Он очень милый парень, мы здорово общаемся. Я также очень уважаю его как игрока", — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Действующим победителем турнира в Риме является испанец Рафаэль Надаль.