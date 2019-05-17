В НОК Австралии прокомментировали выходки Кирьоса

Представитель Олимпийского комитета Австралии прокомментировал выходки теннисиста Ника Кирьоса на турнире в Риме.
Сначала уроженец Канберры дал интервью, в котором жёстко раскритиковал ряд представителей элиты АТР тура, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Фернандо Вердаско. Затем он устроил скандал во время матча второго круга с норвежцем Каспером Руудом. Ник выразил недовольство решением судьи, швырнув стул на корт, собрав вещи и покинув арену.
«Пока мы не ведём процесс номинирования игроков на участие в Олимпиаде 2020 года. Однако такое поведение неприемлемо», — приводит слова представителя комитета The Age.
Ранее Кирьос конфликтовал с главой делегации Австралии на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Китти Чиллер. Она заявляла, что Кирьосу и Бернарду Томичу необходимо соблюдать правила приличия и пригрозила им отстранением от участия в Олимпиаде. В ответ Ник сам отказался участвовать в Играх-2016.
- 17 мая 2019
-
11:30
-
11:19
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:22
-
01:04
-
01:02
-
00:36
-
00:02
- 16 мая 2019
-
23:45
-
23:16
-
22:52
-
22:18
-
21:54
-
21:14
-
20:26
-
19:44
-
19:31
-
18:40
-
18:16
-
17:56
-
17:33
-
16:52
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
15:48
-
15:10
-
14:49
-
14:33