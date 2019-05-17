В НОК Австралии прокомментировали выходки Кирьоса

Представитель Олимпийского комитета Австралии прокомментировал выходки теннисиста Ника Кирьоса на турнире в Риме.

Сначала уроженец Канберры дал интервью, в котором жёстко раскритиковал ряд представителей элиты АТР тура, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Фернандо Вердаско. Затем он устроил скандал во время матча второго круга с норвежцем Каспером Руудом. Ник выразил недовольство решением судьи, швырнув стул на корт, собрав вещи и покинув арену.

«Пока мы не ведём процесс номинирования игроков на участие в Олимпиаде 2020 года. Однако такое поведение неприемлемо», — приводит слова представителя комитета The Age.

Ранее Кирьос конфликтовал с главой делегации Австралии на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Китти Чиллер. Она заявляла, что Кирьосу и Бернарду Томичу необходимо соблюдать правила приличия и пригрозила им отстранением от участия в Олимпиаде. В ответ Ник сам отказался участвовать в Играх-2016.

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