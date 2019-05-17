Осака: с утра не могу пошевелить большим пальцем

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала решение сняться с турнира в Риме. Сегодня, 17 мая, она должна была сыграть в четвертьфинале с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.
«Утром я проснулась и не могла пошевелить большим пальцем. Я старалась потренироваться, но не могла нормально схватить ракетку. Я чувствовала боль в руке в разных местах. Не могу сказать, что сейчас я очень зла. Скорее моё состояние — между грустью и расстройством, потому что я очень хотела сыграть сегодня.
Матч с Кики — это тест для меня, потому что она играет здорово, я хотела проверить свои силы. Сейчас мне грустно.
Вчера таких ощущений в руке не было. Именно поэтому я сбита с толку. Я в буквальном смысле не могла пошевелить большим пальцем. Я подумала, что лежала на нём во время сна и это скоро пройдёт, но ничего не изменилось.
Не могу сказать, что весь сезон у меня состоит из взлётов и падений, потому что прогресс очевиден. В каждом матче я чему-то научилась, а потом применяла полученный опыт. Но травмы раздражают. Я не знаю, что со мной случилось", — цитирует Осаку официальный сайт тура.
За выход в финал Бертенс поспорит с победительницей поединка Маркета Вондроушова (Чехия) — Йоханна Конта (Великобритания).
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