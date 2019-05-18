А. Зверев заменит Фоньини на соревнованиях в Женеве
Пятая ракетка мира, немец Александр Зверев на следующей неделе примет участие на турнире категории ATP 250 в Женеве (Швейцария) с призовым фондом € 586 140, который состоится с 19 по 25 мая. Он заменил итальянца Фабио Фоньини.
Турнир в Женеве станет для уроженца Гамбурга десятым, который он проведёт без перерыва. Открытый чемпионат Франции будет 11-м.
Ранее Зверев принял участие на «Мастерсе» в Риме, где во втором круге уступил итальянцу Маттео Берреттини — 5:7, 5:7. После этого поражения немец заявил, что устал от тенниса и не хочет брать в руки ракетку.
Действующим чемпионом турнира в Женеве является венгр Мартон Фучович. В прошлогоднем финале он оказался сильнее представителя Германии Петера Гоёвчика.
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