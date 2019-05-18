Кар. Плишкова: постоянно играю трёхсетовые матчи? В следующий раз выиграю в двух
Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча с Викторией Азаренко из Беларуси на турнире категории Premier в Риме (Италия), где ей удалось одержать волевую победу со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.
«Последние пару лет провожу много трёхсетовых матчей. Я не паникую, если проигрываю первую или вторую партию. Продолжаю бороться. Когда наступает третий сет, чувствую себя уверенно, ведь я неоднократно в них выигрывала. В физическом плане со мной всё в порядке. Но следующий матч постараюсь выиграть в двух партиях.
Во встрече с Азаренко я лучше подавала. И активнее принимала. Именно поэтому мне удалось победить", — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.
Видеообзор четвертьфиналов турнира категории Premier в Риме
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