Кар. Плишкова: постоянно играю трёхсетовые матчи? В следующий раз выиграю в двух

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча с Викторией Азаренко из Беларуси на турнире категории Premier в Риме (Италия), где ей удалось одержать волевую победу со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

«Последние пару лет провожу много трёхсетовых матчей. Я не паникую, если проигрываю первую или вторую партию. Продолжаю бороться. Когда наступает третий сет, чувствую себя уверенно, ведь я неоднократно в них выигрывала. В физическом плане со мной всё в порядке. Но следующий матч постараюсь выиграть в двух партиях.

Во встрече с Азаренко я лучше подавала. И активнее принимала. Именно поэтому мне удалось победить", — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.