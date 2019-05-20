Впервые с 2003 года первые пять «Мастерсов» сезона выиграли разные теннисисты
Испанец Рафаэль Надаль, выиграв «Мастерс» в Риме (Италия), стал пятым чемпионом соревнований категории АТР 1000 в сезоне. Впервые с 2003 года первые пять «Мастерсов» в сезоне выиграли разные теннисисты.
Так, на турнире в Индиан-Уэллсе выиграл Доминик Тим, в Майами победу праздновал Роджер Федерер, чемпионом Монте-Карло стал Фабио Фоньини, а трофей в Мадриде взял Новак Джокович.
В 2003 году Ллейтон Хьюитт выиграл в Индиан-Уэллсе, Андре Агасси – в Майами, Хуан-Карлос Ферреро – в Монте-Карло, Фелипе Мантилья – в Риме, а Гильермо Кория – в Гамбурге (турнир в Мадриде в то время проводился осенью).
Следующий турнир категории «Мастерс» пройдёт на хардовых кортах Монреаля и Торонто в августе.
Надаль — первый теннисист в 2019 году, сумевший защитить титул
Надаль – рекордсмен по количеству побед над первыми ракетками мира
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