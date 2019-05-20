Надаль – рекордсмен по количеству побед над первыми ракетками мира
Испанец Рафаэль Надаль установил рекорд по количеству побед в матчах с первыми ракетками мира. В финале соревнований в Риме он в 20-й раз в карьере обыграл лидера рейтинга АТР, обойдя таким образом немца Бориса Беккера.
Баланс Надаля в матчах с первыми ракетками мира составляет 20-18, Беккера – 19-17. Надаль – единственный действующий теннисист, имеющий положительную статистику в матчах с первыми ракетками мира. Всего таких теннисистов четверо – помимо испанца и немца это швед Бьорн Борг и голландец Рихард Крайчек.
Напомним, в финале «Мастерса» в Риме Надаль обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1. Серб впервые в карьере не сумел выиграть у испанца ни одного гейма за партию.
Надаль в 6-й раз в карьере выиграл не менее трёх сетов на турнире на ноль
Джокович — про 0:6 от Надаля: меня сдуло с корта
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