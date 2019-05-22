Джокович выиграл меньше ТБШ, чем Надаль и Федерер в его возрасте
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сегодня, 22 мая, празднует 32-й день рождения. Стоит отметить, что текущий лидер рейтинга проигрывает своим главным оппонентам по количеству выигранных мэйджоров на момент наступления 32-летия:
Роджер Федерер (Швейцария, 37 лет): 17 турниров «Большого шлема» (всего — 20), 21 выигранный «Мастерс», 302 недели во главе рейтинга АТР.
Рафаэль Надаль (Испания, 32 года): 16 турниров «Большого шлема» (всего — 17), 32 «Мастерса», 175 недель.
Новак Джокович (Сербия, 32 года): 15 турниров «Большого шлема», 33 «Мастерса», 252 недели.
26 мая стартует Открытый чемпионат Франции, в котором примут участие все три теннисиста. Джокович главным фаворитом соревнований назвал их действующего чемпиона Надаля.
Важнейший триумф Надаля. Король грунта едет в Париж не с пустыми руками
Рафаэль Надаль в Риме обыграл Новака Джоковича и завоевал свой первый трофей в сезоне накануне старта «Ролан Гаррос».
- 22 мая 2019
-
12:46
-
12:21
-
12:13
-
10:43
-
09:57
-
09:20
- 21 мая 2019
-
23:57
-
23:09
-
21:59
-
21:35
-
19:23
-
16:10
-
14:48
-
14:31
-
14:17
-
13:31
-
13:28
-
13:12
-
12:55
-
12:19
-
11:43
-
10:28
-
09:57
-
09:28
-
08:42
-
00:31
-
00:15
- 20 мая 2019
-
23:11
-
20:11
-
19:16
-
15:40
-
15:11
-
14:40
-
13:06
-
12:08
Партнерский контент