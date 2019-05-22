Джокович выиграл меньше ТБШ, чем Надаль и Федерер в его возрасте

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сегодня, 22 мая, празднует 32-й день рождения. Стоит отметить, что текущий лидер рейтинга проигрывает своим главным оппонентам по количеству выигранных мэйджоров на момент наступления 32-летия:



Роджер Федерер (Швейцария, 37 лет): 17 турниров «Большого шлема» (всего — 20), 21 выигранный «Мастерс», 302 недели во главе рейтинга АТР.



Рафаэль Надаль (Испания, 32 года): 16 турниров «Большого шлема» (всего — 17), 32 «Мастерса», 175 недель.



Новак Джокович (Сербия, 32 года): 15 турниров «Большого шлема», 33 «Мастерса», 252 недели.

26 мая стартует Открытый чемпионат Франции, в котором примут участие все три теннисиста. Джокович главным фаворитом соревнований назвал их действующего чемпиона Надаля.