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Кис: вдохновляет, что сёстры Уильямс требуют равных призовых для мужчин и женщин

Кис: вдохновляет, что сёстры Уильямс требуют равных призовых для мужчин и женщин
Теннис / WTA 0

14-я ракетка планеты американка Мэдисон Кис рассказала, какое влияние на неё оказали Серена и Винус Уильямс.

«Сёстры Уильямс вдохновили меня начать играть в теннис. То, чего они добились в карьере, просто невероятно. Теннис становится намного лучше, когда они выступают. То, что они делают вне корта, помогая другим девушкам и выступая с требованиями о введении равных призовых, также очень вдохновляет. Во всех аспектах они мотивируют меня делать всё возможное и становиться лучше. Спасибо за вдохновение, Винус и Серена!» — написала теннисистка в «Инстаграме».

Лучшая позиция Мэдисон Кис в рейтинге WTA — седьмая строчка в октябре 2016 года. 24-летняя американка является победительницей четырёх турниров в одиночном разряде.

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