Вавринка прокомментировал слухи о расставании с Векич
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка на пресс-конференции в Женеве отреагировал на появившиеся слухи о расставании с его девушкой — хорватской теннисисткой Донной Векич.
«В моей карьере было много перемен. Я по-другому стал относиться ко многим вещам по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Я приближаюсь к концу карьеры и вернулся после серьёзной травмы. Со многим справляюсь лучше. На мою игру влияет не только личная жизнь, но и другие факторы. Я выиграл три турнира „Большого шлема“ и вообще завоевал больше титулов, чем ожидал. Мне есть о чём беспокоиться, кроме личной жизни», — цитирует Вавринку Tennis World USA.
На турнире в Женеве Стэн дошёл до второго круга, где проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Женеве
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