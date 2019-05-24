Вавринка прокомментировал слухи о расставании с Векич

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка на пресс-конференции в Женеве отреагировал на появившиеся слухи о расставании с его девушкой — хорватской теннисисткой Донной Векич.

«В моей карьере было много перемен. Я по-другому стал относиться ко многим вещам по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Я приближаюсь к концу карьеры и вернулся после серьёзной травмы. Со многим справляюсь лучше. На мою игру влияет не только личная жизнь, но и другие факторы. Я выиграл три турнира „Большого шлема“ и вообще завоевал больше титулов, чем ожидал. Мне есть о чём беспокоиться, кроме личной жизни», — цитирует Вавринку Tennis World USA.

На турнире в Женеве Стэн дошёл до второго круга, где проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру со счётом 6:3, 3:6, 4:6.