Медведев: в какой-то момент матча с Кирьосом я взбесился

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему сломал ракетку в проигранном матче с австралийцем Ником Кирьосом на старте турнира в Риме.

«Я просто был расстроен. Я был недоволен своей игрой и тем, как складывался матч. Я проиграл свою подачу в третьем сете, совершив 4 невынужденные ошибки. Я ошибся, выполняя укороченный удар. Это было не хорошо, поэтому в какой-то момент я взбесился. Иногда полезно выплеснуть эмоции. Но всё время так быть не может. Иногда эмоции берут верх.

Я работаю над собой в психологическом плане на корте и за его пределами. Иногда мне нужно вести себя лучше, но в теннисе так много факторов, которые могут выбить тебя из колеи. Это случается со всеми, даже с сильнейшими. Есть, пожалуй, лишь несколько игроков, которые по 10 лет могут выступать без подобных проблем. Мы все знаем этих ребят, их не так много. Поэтому я работаю над стабильностью в своей игре. Это самое сложное в теннисе», — цитирует Медведева New York Times.

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