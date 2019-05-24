Лидер посева Путинцева стала первой финалисткой турнира в Нюрнберге
Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Нюрнберге (Германия) под первым номером, вышла в финал, обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.
Юлия дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Сораны 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
В финале Путинцева сыграет с победительницей поединка Тамара Зиданшек (Словения) — Катержина Синякова (Чехия, 2). Турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится завтра, 25 мая.
В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
24 мая 2019 года, пятница. 14:40 МСК
Нюрнберг. 1/2 финала
Матч окончен
39
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2 : 0
93
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нюрнберге
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