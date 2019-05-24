Лидер посева Путинцева стала первой финалисткой турнира в Нюрнберге

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Нюрнберге (Германия) под первым номером, вышла в финал, обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Юлия дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Сораны 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

В финале Путинцева сыграет с победительницей поединка Тамара Зиданшек (Словения) — Катержина Синякова (Чехия, 2). Турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится завтра, 25 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Нюрнберге стала шведка Юханна Ларссон. В финале она обыграла американку Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:4.