Надаль и Ватутин узнали своих первых соперников на «Ролан Гаррос» — 2019

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке Открытого чемпионата Франции. В частности, первым соперником действующего чемпиона турнира Рафаэля Надаля станет немец Янник Ханфман, а дебютант турнира из России Алексей Ватутин первый матч сыграет с французом Корентеном Муте.



Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Распределение победителей квалификации:

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Ханфман (Германия, Q).

Алексей Ватутин (Россия, Q) – Корентен Муте (Франция, WC).

Янник Маден (Германия, Q) – Киммер Коппеянс (Бельгия, Q).

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Александр Мюллер (Франция, Q).

Люка Пуи (Франция, 22) – Симоне Болелли (Италия, Q).

Адриан Маннарино (Франция) – Стефано Травалья (Италия, Q).

Александр Бублик (Казахстан) – Рудольф Моллекер (Германия, Q).

Микаэль Имер (Швеция, Q) – Блаж Рола (Словения, Q).

Кэмерон Норри (Великобритания) – Эллиот Беншетри (Франция, Q).

Душан Лайович (Сербия, 30) – Тьяго Монтейро (Бразилия, Q).

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q).

Раду Албот (Румыния) – Теннис Сандгрен (США, Q).

Хауме Мунар (Испания) – Сальваторе Карузо (Италия, Q).

Сэм Куэрри (США) – Педро Мартинес-Портеро, Q).



Сетка Открытого чемпионата Франции доступна на «Чемпионате».

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