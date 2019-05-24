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Надаль и Ватутин узнали своих первых соперников на «Ролан Гаррос» — 2019

Надаль и Ватутин узнали своих первых соперников на «Ролан Гаррос» — 2019
Теннис / Roland Garros 2019 0

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке Открытого чемпионата Франции. В частности, первым соперником действующего чемпиона турнира Рафаэля Надаля станет немец Янник Ханфман, а дебютант турнира из России Алексей Ватутин первый матч сыграет с французом Корентеном Муте.

Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Распределение победителей квалификации:

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Ханфман (Германия, Q).
Алексей Ватутин (Россия, Q) – Корентен Муте (Франция, WC).
Янник Маден (Германия, Q) – Киммер Коппеянс (Бельгия, Q).
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Александр Мюллер (Франция, Q).
Люка Пуи (Франция, 22) – Симоне Болелли (Италия, Q).
Адриан Маннарино (Франция) – Стефано Травалья (Италия, Q).
Александр Бублик (Казахстан) – Рудольф Моллекер (Германия, Q).
Микаэль Имер (Швеция, Q) – Блаж Рола (Словения, Q).
Кэмерон Норри (Великобритания) – Эллиот Беншетри (Франция, Q).
Душан Лайович (Сербия, 30) – Тьяго Монтейро (Бразилия, Q).
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q).
Раду Албот (Румыния) – Теннис Сандгрен (США, Q).
Хауме Мунар (Испания) – Сальваторе Карузо (Италия, Q).
Сэм Куэрри (США) – Педро Мартинес-Портеро, Q).

Сетка Открытого чемпионата Франции доступна на «Чемпионате».

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