Надаль и Ватутин узнали своих первых соперников на «Ролан Гаррос» — 2019

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке Открытого чемпионата Франции. В частности, первым соперником действующего чемпиона турнира Рафаэля Надаля станет немец Янник Ханфман, а дебютант турнира из России Алексей Ватутин первый матч сыграет с французом Корентеном Муте.
Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Распределение победителей квалификации:
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Ханфман (Германия, Q).
Алексей Ватутин (Россия, Q) – Корентен Муте (Франция, WC).
Янник Маден (Германия, Q) – Киммер Коппеянс (Бельгия, Q).
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Александр Мюллер (Франция, Q).
Люка Пуи (Франция, 22) – Симоне Болелли (Италия, Q).
Адриан Маннарино (Франция) – Стефано Травалья (Италия, Q).
Александр Бублик (Казахстан) – Рудольф Моллекер (Германия, Q).
Микаэль Имер (Швеция, Q) – Блаж Рола (Словения, Q).
Кэмерон Норри (Великобритания) – Эллиот Беншетри (Франция, Q).
Душан Лайович (Сербия, 30) – Тьяго Монтейро (Бразилия, Q).
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q).
Раду Албот (Румыния) – Теннис Сандгрен (США, Q).
Хауме Мунар (Испания) – Сальваторе Карузо (Италия, Q).
Сэм Куэрри (США) – Педро Мартинес-Портеро, Q).
Сетка Открытого чемпионата Франции доступна на «Чемпионате».
- 24 мая 2019
-
23:35
-
23:35
-
23:14
-
22:00
-
21:27
-
20:37
-
20:15
-
19:29
-
18:50
-
18:33
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
16:35
-
16:33
-
15:56
-
15:51
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35
-
00:12
- 23 мая 2019
-
23:24
-
22:35
-
22:31
-
22:18
-
21:44
-
21:26