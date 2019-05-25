Ястремская рассказала о главной цели на турнире в Страсбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко со счётом 6:4, 6:4 на турнире в Страсбурге (Франция), позволившую уроженке Одессы выйти в финал соревнований. Она поборется за титул с француженкой Каролин Гарсией.

«Это отличная победа в матче с хорошим игроком. Второй раз выступаю в Страсбурге, мне было приятно вернуться сюда. Не ожидала, что смогу выступить в финале, потому что до этого у меня был трудный период. Я работала, верила в себя, от матча к матчу следовала своему плану. И вот так всё сложилось из мелких деталей.

До этого я проиграла на грунте три матча подряд. В Мадриде заболела, не смогла как следует подготовиться к Риму. Однако знала, что если продолжу работать, то стану выигрывать. В Страсбурге так и получилось.

От финала ничего не жду. Просто сосредоточусь на себе. Я тренировалась с Гарсией в Риме, она хорошая теннисистка, находилась в топ-10. Хочу стать первой украинкой, которая выиграет титул в Страсбурге в одиночном разряде», — приводит слова Ястремской пресс-служба WTA.