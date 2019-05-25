Ястремская рассказала о главной цели на турнире в Страсбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко со счётом 6:4, 6:4 на турнире в Страсбурге (Франция), позволившую уроженке Одессы выйти в финал соревнований. Она поборется за титул с француженкой Каролин Гарсией.
«Это отличная победа в матче с хорошим игроком. Второй раз выступаю в Страсбурге, мне было приятно вернуться сюда. Не ожидала, что смогу выступить в финале, потому что до этого у меня был трудный период. Я работала, верила в себя, от матча к матчу следовала своему плану. И вот так всё сложилось из мелких деталей.
До этого я проиграла на грунте три матча подряд. В Мадриде заболела, не смогла как следует подготовиться к Риму. Однако знала, что если продолжу работать, то стану выигрывать. В Страсбурге так и получилось.
От финала ничего не жду. Просто сосредоточусь на себе. Я тренировалась с Гарсией в Риме, она хорошая теннисистка, находилась в топ-10. Хочу стать первой украинкой, которая выиграет титул в Страсбурге в одиночном разряде», — приводит слова Ястремской пресс-служба WTA.
- 25 мая 2019
-
10:21
-
09:44
-
00:59
-
00:44
-
00:35
-
00:16
-
00:12
- 24 мая 2019
-
23:35
-
23:35
-
23:14
-
22:00
-
21:27
-
20:37
-
20:15
-
19:29
-
18:50
-
18:33
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
16:35
-
16:33
-
15:56
-
15:51
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35