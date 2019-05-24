Ястремская победила Соболенко в полуфинале турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.



Даяна дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 брейк.

Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Ястремская — Соболенко в Страсбурге.

В финале 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Хлоэ Паке (Франция) — Каролин Гарсия (Франция, 4).



В 2018 году победительницей турнира в Страсбурге стала россиянка Анастасия Павлюченкова.

19-летняя Ястремская вышла в полуфинал в Страсбурге и может сыграть с Соболенко