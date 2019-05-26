Потапова на дебютном «Ролан Гаррос» стартовала с уверенной победы над Кербер

В первом круге Открытого чемпионата Франции россиянка Анастасия Потапова обыграла немку Анжелику Кербер, посеянную под пятым номером, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

18-летняя уроженка Саратова допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Кербер дважды ошиблась на подаче и сделала 3 брейка. Кроме того, обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Потапова на «Ролан Гаррос».



Во втором круге Потапова сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос. Женщины. Первый круг

Петра Мартич (Хорватия, 31) — Онс Жабер (Тунис) — 6:1, 6:2.

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