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Потапова на дебютном «Ролан Гаррос» стартовала с уверенной победы над Кербер

Потапова на дебютном «Ролан Гаррос» стартовала с уверенной победы над Кербер
Теннис / Roland Garros 2019 0

В первом круге Открытого чемпионата Франции россиянка Анастасия Потапова обыграла немку Анжелику Кербер, посеянную под пятым номером, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

18-летняя уроженка Саратова допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Кербер дважды ошиблась на подаче и сделала 3 брейка. Кроме того, обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Потапова на «Ролан Гаррос».

Во втором круге Потапова сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос. Женщины. Первый круг

Петра Мартич (Хорватия, 31) — Онс Жабер (Тунис) — 6:1, 6:2.

26 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
0 : 2
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
26 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 0
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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