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Канадский вундеркинд Оже-Альяссим снялся с «Ролан Гаррос»

Канадский вундеркинд Оже-Альяссим снялся с «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

18-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный под 25-м номером на Открытом чемпионате Франции, не выступит на «Ролан Гаррос». Его место займёт испанец Алехандро Давидович Фокина, который сыграет с Джорданом Томпсоном из Австралии.

Причиной отказа от участия стала травма паха, полученная канадцем в полуфинале турнира во французском Лионе с Николозом Басилашвили из Грузии, из-за чего ему пришлось брать медицинский перерыв.

Однако Оже-Альяссим тот поединок выиграл и сумел выйти на решающий матч, где ему противостоял французский теннисист Бенуа Пэр. По признанию канадца, он с трудом сумел доиграть до конца встречи. Поэтому ему пришлось сняться с «Ролан Гаррос» и залечивать травму, говорится в сообщении Tennis World USA.

Оже-Альяссим проиграл Пэру в финале турнира в Лионе со счётом 4:6, 3:6. Он стал уже пятым игроком основной сетки, снявшимся с Открытого чемпионата Франции. Освободившиеся места заняли лаки-лузеры.

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