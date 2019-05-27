Надаль с разгромной победы начал защиту чемпионского титула «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) не испытал проблем в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях он обыграл представителя Германии Янника Ханфмана – 6:2, 6:1, 6:3. Теннисисты встречались друг с другом впервые.
Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Второй сеяный Надаль отметился 5 эйсами, 2 двойными ошибками и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Ханфмана 2 подачи навылет и 2 двойные ошибки.
Следующим соперником француза станет победитель пары Янник Маден (Германия) – Киммер Коппеянс (Бельгия).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
27 мая 2019 года, понедельник. 14:35 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
180
Янник Ханфман
Я. Ханфман
0 : 3
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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