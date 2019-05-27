Возняцки — первая теннисистка на «РГ», которая выиграла сет 6:0 и проиграла матч

Представительница Дании Каролина Возняцки не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, уступив россиянке Веронике Кудерметовой со счётом 0:6, 6:3, 6:3.

28-летняя уроженка Оденсе стала первой теннисисткой на «Ролан Гаррос», которая выиграла сет всухую и в итоге потерпела поражение.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Возняцки на «Ролан Гаррос».



За выход в третий круг Кудерметова поспорит с Зариной Дияс из Казахстана.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она выиграла у американки Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.