Возняцки — первая теннисистка на «РГ», которая выиграла сет 6:0 и проиграла матч
Представительница Дании Каролина Возняцки не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, уступив россиянке Веронике Кудерметовой со счётом 0:6, 6:3, 6:3.
28-летняя уроженка Оденсе стала первой теннисисткой на «Ролан Гаррос», которая выиграла сет всухую и в итоге потерпела поражение.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Возняцки на «Ролан Гаррос».
За выход в третий круг Кудерметова поспорит с Зариной Дияс из Казахстана.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она выиграла у американки Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
Кудерметова рассказала, как ей удалось победить Возняцки на «Ролан Гаррос»
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