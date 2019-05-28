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Австралийские СМИ — о мускулатуре Дьяченко: Надаль, подвинься

Австралийские СМИ — о мускулатуре Дьяченко: Надаль, подвинься
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Виталия Дьяченко поразила австралийские СМИ своей мускулатурой в матче с американкой Сереной Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Yahoo Sports Australia отмечает, что «в спокойном состоянии руки Дьяченко кажутся очень худыми, но когда она выполняет удары, её мышцы впечатляют». В заголовок статьи о мышцах Виталии была вынесена фраза: «Рафа, подвинься». В тексте отмечается, что у испанца Рафаэля Надаля появился серьёзный конкурент в плане размера бицепса.

Фото доступно в «твиттере» Yahoo Sports Australia.

Дьяченко проиграла Уильямс со счётом 6:2, 1:6, 0:6.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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