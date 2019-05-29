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Карлович – самый возрастной победитель матча на «Ролан Гаррос» за 36 лет

Карлович – самый возрастной победитель матча на «Ролан Гаррос» за 36 лет
Теннис / Roland Garros 2019 0

Хорват Иво Карлович установил очередное достижение. 40-летний теннисист стал самым возрастным победителем матча на Открытом чемпионате Франции с 1973 года. 36 лет назад венгр Иштван Гуйяш вышел во второй раунд «Ролан Гаррос» в возрасте 41 года.

Напомним, накануне он в четырёх партиях обыграл испанца Фелисьяно Лопеса и вышел во второй раунд грунтового мэйджора.

Кроме того, Карлович стал самым возрастным игроком с 1978 года, одержавшим победу на турнире «Большого шлема».

За выход в третий круг хорват поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, который на старте «Ролан Гаррос» взял верх над испанцем Алехандро Давидович Фокиной.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

Карлович — первый 40-летний теннисист с 1995 года, выигравший матч АТР
Карлович – самый возрастной победитель челленджера в истории
Карлович стал самым возрастным финалистом турнира ATP Tour с 1977 года
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