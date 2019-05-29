Надаль: стоило мне немного потерять концентрацию, как сразу начались трудности

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, одержавший победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции над пробившимся в основную сетку через квалификацию немцем Янником Маденом со счётом 6:1, 6:2, 6:4, подвёл итоги поединка.



«Я думаю, что в первых двух сетах я демонстрировал хороший теннис. Не скажу, что показывал нечто невероятное, но счёт 6:1, 6:2 придал мне положительные эмоции. Честно говоря, я думаю, что в третьем сете я немного потерял концентрацию и интенсивность. Стоило мне это сделать, как матч сразу стал трудным.



Дело исключительно в концентрации, поскольку ощущения от игры в ходе встречи были хорошими. Положительным моментом для меня стал тот факт, что каждый раз после моих ошибок мне всё же удавалось взять брейк-пойнт. Это хорошая новость для меня», — приводит слова Надаля ATP.