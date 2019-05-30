Д. Макинрой назвал теннисистов, которые могут обыграть Надаля на «Ролан Гаррос»

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой поделился мнением о том, кто может обыграть действующего чемпиона испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.

«Надаль кажется непобедимым, но скоро ему уже 33. Кто может его обыграть? Джокович, Тим, Фоньини, но они в другой части сетки. Федерер на грунте? Конечно, он его уважает.

Вавринка, если сможет собраться. Кажется, он двигается в правильном направлении. Циципас добился большого прогресса, так что добавлю в список и его. Вот и всё", — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с представителем Бельгии Давидом Гоффеном. В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.