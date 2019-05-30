Гоффен: Надаль — король

Бельгиец Давид Гоффен поделился ожиданиями от матча с действующим чемпионом испанцем Рафаэлем Надалем в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Надалю нравится этот турнир, можно даже не смотреть на его результаты. Мы знаем, что на Ролан Гаррос» он как дома. Он король. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы победить его. Мне нужно использовать малейшие возможности, потому что в сложных ситуациях он становится одним из лучших игроков мира. Лучше всего он действует на тай-брейках и в концовках сетов.

Противостоять ему невероятно сложно. Нужно постоянно атаковать, нельзя сдаваться. Если расслабляешься хоть на пару минут, он сразу перехватит инициативу. Мне нужно использовать свои сильные стороны, находить углы, рано принимать мяч. Если он посылает мяч коротко, нужно этим пользоваться. Но если мне придётся много бегать, это станет его преимуществом. Мне нужно будет сыграть как можно лучше", — цитирует Гоффена Metro.

В прошлогоднем финале Надаль победил австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.