Федерер: после матча с Руудом на меня нахлынули воспоминания

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8), рассказал, что после поединка с норвежцем на него нахлынули воспоминания о начале карьеры.
«Я чувствую, что мои 20 лет в Туре прошли слишком быстро. Мне нравится думать о Флоренции-1998 или о более ранних юниорских турнирах, с ними у меня связаны прекрасные воспоминания. Когда играешь против таких людей, как Каспер Рууд, задаёшься вопросом: «Как это было тогда?». Когда я начал выступать в Туре, он только появился на свет», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.
Швейцарец признался, что на самом деле знает больше об отце 20-летнего норвежца, бывшем №39 в рейтинге ATP Кристиане Рууде, чем о Каспере.
«У многих людей есть воспоминания, которые имеют большое значение в жизни, в повседневной жизни. Особенно, если старый приятель начинает вспоминать ваше общее прошлое. И ты думаешь, а что с ним будет дальше, с тобой, с твоей семьёй.
Думаю, эти воспоминания нахлынули на меня из-за того, что я не приезжал сюда много лет. Я начал здесь около 20 лет назад. Вероятно, это связано и с Каспером Руудом», – добавил Федерер.
Следующий матч на «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с аргентинцем Леонардо Майером.
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