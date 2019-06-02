Муратоглу: после первого круга было ясно, Серена не выиграет «Ролан Гаррос»

Патрик Муратоглу, тренер теннисистки Серены Уильямс, рассказал, что у его подопечной не было шансов выиграть Открытый чемпионат Франции. По его словам, это было очевидно для всех, кто разбирается в теннисе, с самого начала турнира. Серена в третьем раунде «Ролан Гаррос» уступила соотечественнице Софье Кенин — 2:6, 5:7.

«Если бы Серена не проиграла этот матч, она уступила бы в следующем раунде или когда ей пришлось бы встретиться на корте с топовыми теннисистками.

Конечно, это разочарование, но в некотором смысле мы ожидали такого исхода. Серена знала, что у неё мало шансов выиграть Открытый чемпионат Франции в этом году. Прежде всего из-за травмы в Майами. Она понимала, что не сможет подготовиться к «Ролан Гаррос» так, как ей хотелось.

В течение многих недель она не могла ничего сделать, потому что ей приходилось восстанавливаться, на подготовку было очень мало времени. Она старалась изо всех сил, она очень старалась и действительно хотела бороться.

Люди, которые разбираются в теннисе, могли видеть, что с первого круга она не двигалась достаточно хорошо, чтобы быть победителем турнира», — приводит слова Муратоглу Reuters.

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