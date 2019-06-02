Конта: четвертьфинал «Ролан Гаррос» не конечная цель для меня

Британская теннисистка Йоханна Конта (26) прокомментировала победу над хорваткой Донной Векич (23) — 6:2, 6:4 – и выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Если имеешь дело с Донной, то пока не пожмёшь ей руку, всегда понимаешь, что есть шанс что-то изменить. Она может как улучшить свою игру, так и сделать что-то, что поможет сопернику. Нет гарантий, что будет одинаково хорошая игра на протяжении всего матча.

Для меня это был хороший матч. Я практически сыграла на одном уровне без ошибок, оказывала на неё давление, пыталась найти решения.

С кем бы мне ни пришлось играть дальше, с нетерпением жду этого. Для меня это будет отличная возможность сыграть против одной из лучших теннисисток мира. Обе они победительницы турниров «Большого шлема». Это отличная возможность для меня.

Я добиралась до этого этапа всего несколько раз и очень рада вернуться. Но выход в четвертьфинал – не конечная цель для меня. Мне хотелось бы остаться в игре до самого конца. При этом я стараюсь получать удовольствие от всех сыгранных матчей, не зависимо от результата», — приводит слова Конты пресс-служба WTA.

За выход в полуфинал Конта сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (7) и испанкой Гарбинье Мугурусой (19).