Четвертьфиналистка «Ролан Гаррос»: надо мной смеялись и считали сумасшедшей

28-летняя хорватская теннисистка Петра Мартич, впервые пробившаяся в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, оценила работу с 27-летним тренером Сандрой Заневской.
«Когда я начала работать с ней, все сомневались в моём решении. Надо мной смеялись, считали, что я сумасшедшая. Люди говорили, что я несерьёзно отношусь к своей карьере, так как стала сотрудничать со столь молодым и неопытным тренером. Но как только я услышала, как эта девушка говорит о теннисе, я сразу поняла, что она всё прекрасно понимает. Это был смелый шаг, поначалу было нелегко, потому что я хотела доказать, что всё сделала правильно.
Спустя месяц или два я перестала думать об этом и просто стала играть в свой теннис. Я прибавляла с каждой неделей и наконец впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Лучшей награды и представитель нельзя", — цитирует Мартич официальный сайт тура.
В четвертьфинале Петра сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
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