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18-летняя Свёнтек: обезболивающие спасли мне жизнь

18-летняя Свёнтек: обезболивающие спасли мне жизнь
Теннис / Roland Garros 2019 0

18-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, впервые в карьере пробившаяся в 1/8 финала турнира «Большого шлема», призналась, что могла сняться с матча третьего круга «Ролан Гаррос» с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико из-за травмы спины. В итоге она одержала победу со счётом 0:6, 6:3, 6:3. Матч прошёл на следующий день после дня рождения Иги.

«Это был самый странный день рождения, потому что получить травму в свой праздник — это не самая приятная вещь в мире. Я была очень напугана. Я приняла обезболивающие, и они отлично сработали. Они спасли мне жизнь», — приводит слова Свёнтек официальный сайт тура.

В четвёртом круге Ига сыграет с румынкой Симоной Халеп.

«Матч с Халеп является моей мечтой. Терять мне нечего, так что никакого давления я ощущать не буду. Это прекрасный опыт. Даже проиграть будет приятно», — пошутила Свёнтек.

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