Циципас: не знаю значение древних рун в моём «твиттере». Просто это прикольно
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал появление древнегреческих рун у себя на странице в «твиттере».
«Я понятия не имею, что они значат. Эта цитата на древнегреческом — языке, который я не знаю. Там что-то про воду и почву, типа того.
В интернете можно найти много таких интересных вещей, я их и в Австралии выкладывал. Мне это кажется прикольным. Почему? Не знаю», — цитирует Циципаса теннисный журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».
Напомним, вчера, 2 июня, Стефанос покинул розыгрыш Открытого чемпионата Франции. В пятисетовом поединке 1/8 финала он уступил швейцарцу Стену Вавринке со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 4:6, 6:3, 6:8. Следующим соперником Стена станет Роджер Федерер.
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