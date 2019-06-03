Циципас: не знаю значение древних рун в моём «твиттере». Просто это прикольно

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал появление древнегреческих рун у себя на странице в «твиттере».



«Я понятия не имею, что они значат. Эта цитата на древнегреческом — языке, который я не знаю. Там что-то про воду и почву, типа того.



В интернете можно найти много таких интересных вещей, я их и в Австралии выкладывал. Мне это кажется прикольным. Почему? Не знаю», — цитирует Циципаса теннисный журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 2 июня, Стефанос покинул розыгрыш Открытого чемпионата Франции. В пятисетовом поединке 1/8 финала он уступил швейцарцу Стену Вавринке со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 4:6, 6:3, 6:8. Следующим соперником Стена станет Роджер Федерер.