Кис обыграла обидчицу первой ракетки мира в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 14-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Мэдисон ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, которая в третьем круге победила первую ракетку мира японку Наоми Осаку, 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Париже Кис поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Эшли Барти (Австралия, 8).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.