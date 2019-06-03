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Кис обыграла обидчицу первой ракетки мира в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Кис обыграла обидчицу первой ракетки мира в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 14-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Мэдисон ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, которая в третьем круге победила первую ракетку мира японку Наоми Осаку, 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Париже Кис поспорит с победительницей поединка Софья Кенин (США) — Эшли Барти (Австралия, 8).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

03 июня 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
42
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
0 : 2
Мэдисон Кис
14
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
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