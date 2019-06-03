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Американская теннисистка лишена всех призовых на «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка лишена всех призовых на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Представительница США Анна Татишвили, за 55 минут проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Франции представительнице Греции Марии Саккари со счётом 0:6, 1:6, была оштрафована на всю сумму призовых, полагавшихся за участие в первом круге — $ 51 520, сообщает Tennis. Международная федерация тенниса посчитала, что уроженка Тбилиси не оказывала должного сопротивления на корте.

Этот штраф стал пока самым большим на нынешнем «Ролан Гаррос».

Бывшая 50-я ракетка мира Татишвили в январе 2018 года перенесла третью операцию на голеностопе. В предыдущий раз она играла на турнире «Большого шлема» в 2017 году (Australian Open).

29-летняя Татишвили выступает за США с 2014 года. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвёртый круг US Open 2012 года.

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