Американская теннисистка лишена всех призовых на «Ролан Гаррос»

Представительница США Анна Татишвили, за 55 минут проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Франции представительнице Греции Марии Саккари со счётом 0:6, 1:6, была оштрафована на всю сумму призовых, полагавшихся за участие в первом круге — $ 51 520, сообщает Tennis. Международная федерация тенниса посчитала, что уроженка Тбилиси не оказывала должного сопротивления на корте.
Этот штраф стал пока самым большим на нынешнем «Ролан Гаррос».
Бывшая 50-я ракетка мира Татишвили в январе 2018 года перенесла третью операцию на голеностопе. В предыдущий раз она играла на турнире «Большого шлема» в 2017 году (Australian Open).
29-летняя Татишвили выступает за США с 2014 года. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвёртый круг US Open 2012 года.
- 3 июня 2019
-
16:08
-
16:07
-
15:47
-
15:40
-
15:37
-
15:34
-
14:27
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:22
-
13:09
-
12:04
-
11:28
-
10:51
-
10:35
-
10:01
-
09:37
-
09:34
-
01:07
-
00:35
-
00:25
-
00:01
- 2 июня 2019
-
23:20
-
22:54
-
21:55
-
21:53
-
21:29
-
20:58
-
20:40
-
19:35
-
19:09
-
18:20
-
17:50
-
16:29