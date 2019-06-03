А. Зверев в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции встретится с Джоковичем

В поединке четвёртого круга "Ролан Гаррос" немец Александр Зверев, получивший пятый номер посева, одержал волевую победу над представителем Италии Фабио Фоньини (9) — 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут.

В активе 22-летнего уроженца Гамбурга 14 эйсов, 12 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Фоньини дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.

Следующим соперником Зверева станет первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он нанёс поражению австрийцу Доминику Тиму.

«Ролан Гаррос» — 2019 с призовым фондом €42 661 000 завершится 9 июня.