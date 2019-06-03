А. Зверев в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции встретится с Джоковичем
В поединке четвёртого круга "Ролан Гаррос" немец Александр Зверев, получивший пятый номер посева, одержал волевую победу над представителем Италии Фабио Фоньини (9) — 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут.
В активе 22-летнего уроженца Гамбурга 14 эйсов, 12 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Фоньини дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.
Следующим соперником Зверева станет первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он нанёс поражению австрийцу Доминику Тиму.
«Ролан Гаррос» — 2019 с призовым фондом €42 661 000 завершится 9 июня.
03 июня 2019 года, понедельник. 16:20 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
12
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 : 3
5
Александр Зверев
А. Зверев
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|2
|6
|
|3
|6
|6
|7
Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.
- 3 июня 2019
-
19:49
-
19:32
-
18:55
-
18:29
-
17:26
-
16:31
-
16:08
-
16:07
-
15:47
-
15:40
-
15:37
-
15:34
-
14:27
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:22
-
13:09
-
12:04
-
11:28
-
10:51
-
10:35
-
10:01
-
09:37
-
09:34
-
01:07
-
00:35
-
00:25
-
00:01
- 2 июня 2019
-
23:20
-
22:54
-
21:55
-
21:53
-
21:29
-
20:58
Партнерский контент