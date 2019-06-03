Разгромная победа Халеп над 18-летней соперницей — в обзоре игр 4-го круга «РГ»
Румынка Симона Халеп в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции легко обыграла 18-летнюю представительницу Польши Игу Свёнтек — 6:1, 6:0. За выход в полуфинал соревнований третья ракетка мира поборется с Амандой Анисимовой из США.
Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла чешку Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:4. Далее она сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая в поединке 4-го раунда выиграла у американки Софьи Кенин — 6:3, 3:6, 6:0.
27-летняя Халеп является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она взяла верх над представительницей США Слоан Стивенс.
Открытый чемпионат Франции — 2019, призовой фонд которого составляет € 42 661 000, завершится 9 июня.
Видео доступно на «Чемпионате».
Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.
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