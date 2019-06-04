Блестящая победа Хачанова над дель Потро — в обзоре матчей 4-го круга «РГ»
В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов в четырёх сетах нанёс поражение представителю Аргентины Хуану-Мартину дель Потро — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
Следующим соперником уроженца Москвы станет австриец Доминик Тим, который выиграл у француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
Также в четвертьфинал соревнований пробился немец Александр Зверев, одержавший волевую победу над Фабио Фоньини из Италии — 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5).
Не испытал проблем в 4-м раунде «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович. Первая ракетка мира в трёх сетах взял верх над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Действующим чемпионом «РГ» является испанец Рафаэль Надаль.
Видео доступно на "Чемпионате".
Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.
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