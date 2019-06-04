Блестящая победа Хачанова над дель Потро — в обзоре матчей 4-го круга «РГ»

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов в четырёх сетах нанёс поражение представителю Аргентины Хуану-Мартину дель Потро — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

Следующим соперником уроженца Москвы станет австриец Доминик Тим, который выиграл у француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Также в четвертьфинал соревнований пробился немец Александр Зверев, одержавший волевую победу над Фабио Фоньини из Италии — 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:5).

Не испытал проблем в 4-м раунде «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович. Первая ракетка мира в трёх сетах взял верх над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Действующим чемпионом «РГ» является испанец Рафаэль Надаль.

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